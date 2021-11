Feu vert

- 102e victoire pour Lewis Hamilton, impressionnant en qualifications et jamais inquiété en course. Un cavalier seul lui permettant de revenir à 8 unités de Max Verstappen à deux GP de la fin. Vu l'écart de sept points entre une première et une deuxième place et le fait que les deux candidats au titre sont au-dessus du lot, cela signifie aussi que s'il veut être titré, le pilote Mercedes devra sans doute remporter les deux derniers GP. Si Max en gagne un, la couronne sera sans doute pour lui.



