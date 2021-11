Ce fut fait et bien fait. Depuis le Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton et Mercedes ont renversé l’ordre établi qui donnait Max Verstappen et Red Bull pour la fin de la saison. Le nouveau moteur installé à Interlagos donne visiblement des ailes au Britannique et cela s’est confirmé à Losail, une piste qui n’a pourtant rien à voir avec son homologue sud-américaine. Dans la nuit qatarie où il est toujours féérique de voir les F1 évoluer au clair de lune, "LH44" en a giflé plus d’un.