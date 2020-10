Hamilton devance Schumacher: "J'essaie de réaliser que mon existence est exceptionnelle" Formule 1 La Rédaction © AFP

Le Britannique a définitivement rayé le nom de l’Allemand du haut des tablettes avec un 92e succès trop facile.



Voici deux semaines dans l’Eifel, le Britannique avait égalé le record qu’on croyait historique et imbattable des 91 victoires de Michael Schumacher. Mais Lewis Hamilton n’aime pas partager. Et il ne lui aura pas fallu plus de deux semaines pour devenir l’unique détenteur du plus grand nombre de succès en F1 en s’imposant, hier en Algarve, pour la 92e fois en 263 départs, la septième cette saison. Prochain objectif, après un septième titre ne pouvant quasi plus lui échapper, la barre des cent premières places. Un chiffre rond tout à fait à sa portée tant le déjà sextuple champion de 35 ans paraît encore en super forme.