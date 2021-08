"Je suis déçu pour les fans. Nous n'avons pas le contrôle des conditions climatiques et j'adore rouler sous la pluie mais aujourd'hui, il s'agissait de quelque chose de plus important", a dit le pilote Mercedes au micro de Sky Sports.

"Les spectateurs sont restés présents et avaient encore de l'énergie mais on leur a volé leur course et ils méritent d'être remboursés", a lancé Hamilton. "Il s'agit avant tout d'argent. Nous faire rouler deux tours était un scénario financier. Tout le monde va recevoir son argent. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir rouler lundi."

Après une pause de plus de trois heures, les pilotes ont roulé deux tours sous voiture de sécurité mais la visibilité était mauvaise et les conditions n'étaient pas réunies. Le drapeau rouge a été brandi puis la course a été définitivement arrêtée. Grâce à ces deux tours, un classement a été établi et, pour la sixième fois dans l'histoire de la F1, la moitié des points a été attribuée.

"Ce n'était pas une course", a lancé Hamilton. "Je pense que le sport a fait un mauvais choix aujourd'hui. Ces deux tours ont uniquement servi à avoir un classement. C'est la seule et unique raison pour laquelle nous sommes sortis des stands."

Hamilton compte trois points d'avance au championnat du monde sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), auteur de la pole à Spa et donc déclaré vainqueur du GP.

Le GP des Pays-Bas est prévu dimanche prochain à Zandvoort.

"Pas la manière avec laquelle je voulais l'emporter"

Max Verstappen a été déclaré vainqueur du GP de Belgique, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche à Spa alors que les monoplaces n'ont pu effectuer que quatre tours, tous sous voiture de sécurité, et que le rendez-vous ardennais a été arrêté pendant plus de 3 heures.

"C'est une victoire mais je ne voulais pas l'emporter comme ça. Je pense que tout le mérite revient aux fans qui ont attendu dans de telles conditions pluvieuses", a dit le Néerlandais de l'écurie Red Bull, dont c'est la 16e victoire en F1.

Le Néerlandais a empoché 12,5 unités au championnat du monde, soit la moitié des points normalement attribués, en raison du faible nombre de tours réalisés. Avec 199,5 points, il revient à trois longueurs de Lewis Hamilton (202,5).

Si Verstappen s'est montré mesuré dans l'expression de sa joie, le Britannique George Russell n'a pas caché son plaisir. Le pilote Williams, qui pourrait faire le passage chez Mercedes la saison prochaine, a signé son premier podium en carrière à l'âge de 23 ans. "Je suis désolé pour les fans. Merci d'avoir attendu tout ce temps", a débuté Russell. "L'équipe mérite ce résultat. Elle n'a pas toujours été récompensée pour son dur labeur mais nous figurons aujourd'hui (dimanche, ndlr) sur le podium."