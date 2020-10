Cette fois, aucun caillou n’est venu se glisser dans la chaussure de Lewis Hamilton. Le Grand Prix de l’Eifel s’est déroulé de façon idyllique pour le sextuple champion du monde. Hormis les tours de manège de son équipier Valtteri Bottas et la sortie du Safety Car à 15 tours de l’arrivée, le Britannique a connu un Grand Prix sans histoire. Sans histoire est toutefois une expression bien avenante puisque c’est à l’issue de cette même course que Hamilton est entré encore plus dans l’histoire de la F1 en réalisant l’impossible : égaler le nombre de victoires du "géantissime" Michael Schumacher.

(...)