Les Flèches Noires continuent leurs démonstration avant les qualifications...

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, première manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le Red Bull Ring (4,318 km) à Spielberg. Déjà le plus rapide des deux séances de la veille, Hamilton, qui peut égaler cette année le record de sept couronnes de Michael Schumacher, a encore abaissé son chrono à 1 min 04 sec 130/1000, 147/1000 de mieux que son équipier finlandais Valtteri Bottas. En s'inspirant très largement de la Mercedes victorieuse en 2019 pour concevoir sa monoplace de 2020, l'écurie britannique s'est considérablement rapprochée des meilleurs.

Derrière ce duo, on retrouve Red Bull, Ferrari mais aussi Racing Point, avec le Mexicain Sergio Pérez 4e à 475/1000 et le Canadien Lance Stroll 8e à 788/1000. La séance a été interrompue plusieurs minutes par un drapeau rouge après une sortie de piste du débutant Nicholas Latifi (Williams), qui est venu à plusieurs reprises heurter les barrières de sécurité. Le Canadien a été examiné et va bien, a précisé son écurie.