Faisant fi de sa 10e position sur la grille, le Britannique a décroché une victoire bienvenue en terre brésilienne !

Ce n’est que justice rendue, finalement. Depuis le début du week-end brésilien, Lewis Hamilton est sur une autre planète. Le Britannique était le plus rapide lorsque cela comptait réellement. Le voir franchir la ligne d’arrivée de l’Autodromo José Carlos Pace en tête n’est dès lors que logique implacable.

Alors que le championnat rentre dans son money time, chaque Grand Prix apportera ses coups et ses contrecoups psychologiques. À Interlagos, Hamilton est parvenu à faire douter l’adversaire Red Bull alors que la saison s’apprête à rentrer dans une phase d’inconnue avec deux circuits totalement inédits pour les pilotes et les écuries. Alors que l’on imaginait voir les RB16 poursuivre leur domination mexicaine, Hamilton a sorti le grand jeu pour déjouer tous les pronostics. Le champion en titre s’élançait depuis la 10e position à la suite d’une pénalité de cinq places sur la grille pour changement de moteur, lui qui avait achevé la course sprint au 5e rang alors qu’il partait depuis le fond de grille. À ce moment-là, le natif de Stevenage a mis une claque à la concurrence. Oui, la Mercedes W12 pilotée par ce diable de Lewis est la machine à battre dans les collines paulistes.