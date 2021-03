Tantôt décriés, tantôt justifiés, les salaires des pilotes de Formule 1 ne laissent personne indifférent. Bien sûr, les vingt titulaires touchent moins que certaines stars de foot, mais toujours est-il que l'écart est parfois abyssal entre les vedettes et les moins bien lotis.

Selon les estimations du Sun, Lewis Hamilton est de loin le pilote le mieux payé de la grille. Le septuple champion du monde recevra pas moins de 46 millions d'euros en 2021 grâce au concours de l'écurie Mercedes et de ses partenaires. Son lieutenant Valtteri Bottas recevra sept fois moins avec un salaire de 6,5 millions. Le Finlandais demeure le huitième pilote le mieux rémunéré.

Max Verstappen tire Red Bull Racing vers le haut et la formation autrichienne le lui rend bien. Le Hollandais verra son compte en banque augmenté de quelques 21 millions d'euros cette année, ce qui fait qu'il occupe la deuxième position du classement. Son nouvel équipier, Sergio Pérez, touchera pour sa part cinq millions. Mais le Mexicain amène déjà un petit pactole grâce à ses sponsors Claro et Telcel.

Ayant déjà touché le jackpot chez Renault, Daniel Ricciardo ne mourra pas de faim chez McLaren. L'Australien est le troisième pilote le mieux payé de la grille avec 12 millions d'euros. Protégé du patron Zak Brown, Lando Norris n'apparait qu'en 13ème position avec deux millions de salaire.

Ricciardo est à égalité avec Charles Leclerc. Bombardé leader de la Scuderia Ferrari après le départ de Sebastian Vettel, le jeune Monégasque recevra, comme Danny, quelques 12 millions en 2021. Son nouveau partenaire, Carlos Sainz, n'est pas loin. L'ex-pilote McLaren a décroché un contrat de 8,5 millions d'euros, ce qui lui permet de clôturer le Top 5 du classement.

Repêché par Aston Martin, Sebastian Vettel est 6ème du classement avec huit millions tous ronds. Le quadruple champion du monde est nettement mieux payé que le fils du patron, Lance Stroll, qui recevra seulement deux millions cette année. Une paille quand on connait l'investissement réalisé par papa Lawrence...

Pour son come-back avec Alpine F1 Team, Fernando Alonso a dû revoir ses prétentions salariales à la baisse. Fini le temps où l'hidalgo était payé cher et vilain par Ferrari et McLaren ! En 2021, l'Espagnol devra se contenter de 7,5 millions d'euros. C'est toutefois bien plus qu'Esteban Ocon qui sera rémunéré à hauteur de trois millions cette saison.

Kimi Räikkönen continue de toucher un salaire respectable, même si elle est désormais cantonné aux fonds de grille avec Alfa Romeo. Le champion 2007 touchera quatre millions en 2021, ce qui fait de lui le 10ème pilote le mieux payé de la grille. Antonio Giovinazzi ne peut pas en dire autant. L'Italien est sous la barre symbolique du million d'euros avec 750.000€ annuels.

On arrive à AlphaTauri. Vainqueur-surprise à Monza l'an dernier, Pierre Gasly a été bien récompensé et reçoit un salaire de 2,5 millions. Une somme de nabab quand on la compare avec ce que touchera son nouvel équipier, le prometteur Yuki Tsunoda. Le Japonais ferme la marche du classement avec un salaire lilliputien de... 150.000€ !

Lanterne rouge au championnat, Williams n'est pas la dernière quand il s'agit de rémunérer ses pilotes. George Russell gagnera ainsi un million tout rond tandis que Nicholas Latifi percevra 750.000€.

Haas est donc l'équipe qui rémunère le moins bien ses pilotes. A eux deux, Mick Schumacher et Nikita Mazepin toucheront 700.000€. Mais faut-il rappeler que le père de Mazepin injecte beaucoup d'argent pour voir son gamin courir dans l'écurie américaine.

Le classement complet: