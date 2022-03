Lewis Hamilton se dit mentalement prêt à viser un huitième titre face à la jeune génération.

Après deux mois d’inquiétudes et d’interrogations de ses fans bien alimentées par les médias, Lewis Hamilton est de retour. Toujours dans ses ténues aussi extravagantes, avec ses tatouages, ses lunettes noires, ses chaînes en or, sa coiffure rasta et son gros vilain chien Roscoe.

"Je suis heureux de vous retrouver, même si je regrette que cette trêve hivernale soit toujours de plus en plus courte", a déclaré le pilote sept étoiles de chez Mercedes. "Cet hiver, après les événements d’Abu Dhabi, j’ai vraiment eu besoin de me déconnecter de la F1, de prendre du recul, de me ressourcer auprès de ma famille."

L’homme aux millions de followers sur Instagram s’est donc réfugié dans le silence contrastant avec le brouhaha d’une vie bien trépitante. "Mais, rassurez-vous, je n’ai jamais pensé à arrêter la F1. J’aime trop mon métier. Je kiffe trop l’adrénaline procurée par ces bolides les plus rapides du monde. La nouvelle réglementation représente un nouveau défi technologique, mais aussi en termes de pilotage, et cela m’excite."

(...)