Le champion du monde en titre Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand-Prix de Grande-Bretagne pour la sixième fois, un nouveau record, dimanche sur le circuit de Silverstone.

Le Britannique a devancé, au terme de cette 10e manche du Championnat du monde de Formule 1, son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). C'est déjà la 7e victoire de la saison pour le quintuple champion du monde, qui accroît son avance au championnat. Les premiers tours ont été rythmés par un duel entre les deux pilotes Mercedes, partis en première ligne. Bottas, auteur de la pole position samedi, a vu Hamilton le dépasser mais a repris la tête quelques hectomètres plus loin.

Alors que Bottas venait de rentrer par les stands, l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) est parti à la faute, obligeant la voiture de sécurité à entrer en piste. Hamilton en a profité pour lui aussi s'arrêter aux garages et rester devant son équipier. Une fois la voiture de sécurité effacée, il n'a plus jamais été inquiété par Bottas.

A noter que les deux pilotes Haas, le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen, se sont touchés en début de course et ont dû abandonner.

Au 37e tour, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a perdu le contrôle de sa monoplace et est venu percuter le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). L'Allemand, en lutte pour la troisième place, est reparti en dernière position après un long passage aux stands. Il a ponctué sa course en 16e position, hors des points.

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) et Verstappen complètent le top-5 final.

Hamilton, qui a aussi signé le tour le plus rapide, synonyme d'un point supplémentaire, est devenu le pilote le plus victorieux au GP de Grande-Bretagne. Avec désormais six succès, il devance son compatriote Jim Clark et le Français Alain Prost, cinq victoires chacun.

Le Britannique, sous les applaudissements nourris du public venu en nombre, a aussi célébré sa 80e victoire en Formule 1. Au classement, le natif de Stevenage, 34 ans, a conforté son avance en tête avec 223 unités au compteur. Il devance Bottas (184), Verstappen (136), Vettel (123) et Leclerc (120).

Le prochain GP d'Allemagne, le 11e de la saison, se disputera le 28 juillet sur le circuit d'Hockenheim.