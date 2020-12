La saison Covid-19 a eu le mérite d’avoir lieu avec 17 courses.

Après un faux départ à Melbourne en mars dernier, la saison 2020 de F1, achevée ce dimanche sur l’un des GP les plus ronronnants de l’histoire à Abou Dhabi, a eu le mérite d’avoir lieu, avec dix-sept courses, le plus souvent devant des gradins vides et avec un protocole sanitaire très strict. Cela relève de l’exploit. Bravo à Liberty Media car si la fin fut triste, on a vécu quelques magnifiques épisodes avec du suspense, de la bagarre, deux nouveaux vainqueurs, treize pilotes différents sur les podiums, un septuple champion atteint par le virus, un fils de septuple champion débutant officiellement lors d’un week-end de GP et de l’émotion, beaucoup d’émotion, Romain Grosjean ayant réussi, bien malgré lui, une sortie de feu. 2020, on ne t’oubliera pas de sitôt…