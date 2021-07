Le Britannique s'est finalement imposé et a engrangé de précieux points au championnat du monde de Formule 1. "Le début de course a été agressif des deux côtés mais selon moi j'étais à côté de Max dans le virage. C'était une course compliquée mais grâce au public et à un fantastique travail d'équipe, nous avons gagné. Ce public est le meilleur, c'est un rêve qui devient réalité", a lancé Hamilton, vainqueur pour la 8e fois à Silverstone.

Verstappen, qui emmène toujours le championnat du monde, a été emmené à l'hôpital pour y subir des examens médicaux approfondis. Son choc avec la barrière de sécurité a été mesuré à 51 g, selon le patron de l'écurie Red Bull Christian Horner.

Le Monégasque Charles Leclerc, longtemps en tête après la reprise de la course, a été dépassé par Hamilton dans le 50e des 52 tours. "C'était une belle course mais il m'a manqué un peu de vitesse à la fin. Avec Ferrari, nous sommes sur le bon chemin, j'attends avec impatience la suite de la saison."