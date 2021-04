Ceux qui craignaient une nouvelle parade de Lewis Hamilton en tête de la hiérarchie ont retrouvé espoir. Il y a bel et bien match en ce début de saison entre le septuple champion du monde et son challenger Max Verstappen. Après deux courses, aucun n’a pris l’ascendant sur l'autre sur le plan comptable. Chacun compte une victoire et une deuxième place et si Hamilton possède une unité d'avance, c’est uniquement grâce à un meilleur tour en course à son avantage.