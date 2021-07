Cette fois-ci, on espère que leur foire d’empoigne durera plus que quelques kilomètres. Même si 15 jours se sont écoulés depuis le GP de Grande-Bretagne et son premier tour houleux qui a vu Lewis Hamilton s’accrocher avec Max Verstappen, les esprits sont encore très échauffés, en particulier dans le fief de Red Bull qui a vu son avance au championnat fondre comme neige au soleil. Les cerveaux pensants du taureau autrichien ont multiplié les “mots doux” à l’égard du septuple champion du monde et de Mercedes. À Milton Keynes, on est même allé jusqu’à engager un avocat pour juger la pénalité de Hamilton !