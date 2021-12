Le réalisateur de la série Netflix sur la F1 Drive to Survive ne pouvait pas imaginer un scénario aussi intense et dramatique pour cet avant-dernier épisode de la saison.

Et les organisateurs arabes ne pouvaient rêver d’un GP aussi disputé, sur la piste et en coulisses, pour cette première sur le circuit dangereux mais ô combien grisant de Djeddah.

Le suspense, la tension et l’excitation ont été à leur comble durant un peu plus de deux heures lors d’un des Grands Prix les plus dingues de l’histoire.

