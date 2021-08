Max Verstappen déclaré vainqueur après quatre tours derrière la voiture de sécurité. La cata pour les fans.

Avec 75 000 spectateurs Covid Safe autorisés, c’était le plus grand événement national depuis début 2020. Cela aurait dû être une grande fête, une vitrine pour la Région wallonne, un superbe nouveau duel attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen arbitré par George Russell, l’invité de qualifications déjà perturbées par la pluie. Mais ce dimanche, les dieux du ciel, comme s’ils avaient voulu pleurer toute la journée la directrice du circuit tragiquement disparue voici deux semaines, n’étaient pas avec les organisateurs. Après avoir déjà transformé les parkings en bourbiers et créé d’énormes embouteillages samedi dans lesquels certains ont été bloqués durant plusieurs heures sur l’autoroute (voir des travaux à Polleur où la circulation était réduite à une file est inadmissible), la pluie, incessante durant tout l’après-midi, a mené à l’annulation pure et simple du GP de Belgique. On avait déjà vécu cela chez nous en 1985, à l’époque car l’asphalte s’arrachait. Mais là, l’annulation avait été décidée la veille. Cette fois, ce sont les intempéries d’un été plus pourri que jamais qui auront eu raison du plus grand événement sportif de l’année dans notre pays.