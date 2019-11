Le contraire aurait été surprenant. Après une mise en bouche réussie avec Toro Rosso l'an dernier, Honda s'est définitivement refait une réputation cette année avec Red Bull. Oubliées, les désillusions rencontrées avec McLaren pendant trois ans ! Le motoriste japonais revit avec le taureau rouge et c'est tant mieux.

Cette saison, les hommes de Sakura ont enfin renoué avec podiums et victoires. Propulsé par un bloc nippon, Max Verstappen a enlevé les Grands Prix d'Autriche, d'Allemagne et du Brésil pour le compte de Red Bull. Toro Rosso vit quant à elle la meilleure saison de son histoire avec un podium de Daniil Kvyat à Hockenheim, le Russe étant imité par Pierre Gasly à Interlagos.

Le contrat qui liait Honda à Red Bull et Toro Rosso (qui s'appellera AlphaTauri en 2020) devait expirer à la fin de la saison prochaine. Mais d'une seule voix, les trois parties ont annoncé sur Twitter que les moteurs au H propulseront toujours les monoplaces de Milton Keynes et de Faenza en 2021. Avec vraisemblablement une option pour le futur.

En 2019, Honda aura réussi le défi risqué de vivre une saison réussie avec Red Bull et Toro Rosso. Et quand on connait l'exigence parfois cruelle du taureau rouge, cette prolongation est la plus belle des récompenses pour les Japonais...