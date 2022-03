Sacré Nico Hulkenberg ! En tout et pour tout, le grand échalas allemand aura connu quatre carrières en Formule 1. Écarté de Williams fin 2010, il était revenu en 2012 avec Force India pour rester jusqu’en 2019, non sans passer par Sauber et Renault. Évincé du losange au profit d’Esteban Ocon, il avait joué les pigistes sur quelques Grands Prix chez Racing Point en 2020.

Depuis, plus rien. Jusqu’à cette semaine quand Aston Martin l’a sorti du lit pour remplacer Sebastian Vettel au pied levé, positif au Covid-19. "Juste dans les dernières 24 heures, j’ai été appelé et mis hors du lit à peu près jeudi matin, j’ai reçu la nouvelle, j’ai fait mes bagages et je suis parti", sourit Hulk. Courant désespérément après son premier podium, le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 ne doit pas se faire d’illusions : ce n’est pas ce week-end qu’il pourra se battre pour une place dans le top 3 à la régulière. L’Aston Martin AMR22 est encore un peu juste pour accomplir cette tâche.

Et puis, le vénérable Nico n’a plus disputé la moindre course depuis un an et demi. Face à Lance Stroll, la comparaison risque donc d’être douloureuse. Il pourrait même souffrir physiquement et la fin de la course pourrait être un calvaire pour lui. "Il va falloir que je retrouve mes sensations, une bonne harmonie avec la voiture, et que je parvienne à trouver la limite", commente-t-il. "Sur le plan physique je ne vais pas le cacher : je suis un peu rouillé. Donc je vais devoir faire face à de nombreux défis. La dernière fois que j’ai couru, je connaissais déjà la voiture et ce qui m’attendait plus ou moins. Là je pars véritablement d’une feuille blanche."

Voir l’arrivée en ordre utile serait déjà une victoire.