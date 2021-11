"J'ai tout donné et j'ai vraiment tout essayé pour le garder derrière moi, mais j'étais juste trop lent", a confié le Néerlandais de Red Bull au micro de Ziggo Sport. "Mercedes avait un moteur neuf et cela lui a assuré plus de vitesse durant tout le week-end. Nous étions plus rapides la semaine passée au Mexique, et je pense que nous serons encore plus proches lors des prochaines courses. Je dois me contenter de cette deuxième place. C'est un excellent résultat et cela me rapporte des points importants", a analysé le Néerlandais, toujours en tête du championnat avec 14 points d'avance sur son rival.

Verstappen et Hamilton se sont à nouveau livrés à un duel explosif sur le circuit d'Interlagos. Les deux pilotes se sont retrouvés roue contre roue au 48e tour, après une attaque d'Hamilton. La direction de course a enquêté sur l'incident, mais n'a vu aucune raison de pénaliser Verstappen, qui avait peut-être laissé trop peu d'espaces à Hamilton. "Je ne saurais dire ce qu'ils auraient pu décider d'autre. Nous faisions la course."