Il y a 47 ans, Emerson Fittipaldi a abordé la dernière manche à égalité de points avec le pilote Ferrari Clay Regazzoni.

Présent à Djeddah dimanche dernier pour soutenir son petit-fils Enzo impliqué dans un gros accident au départ de la course de F2 (il s’en sort avec un pied cassé et quelques hématomes), Emerson Fittipaldi (74 ans) s’est souvenu de la fois où il a abordé la dernière manche à égalité de points avec le pilote Ferrari Clay Regazzoni. C’était il y a 47 ans à Watkins Glen…

"La tension m’avait tellement dévoré que je n’avais réussi à dormir que trois heures la veille de la course", rembobine-t-il. "Cela ne m’est jamais arrivé avant ou depuis. La pression pour Max, Lewis et leurs équipes monte en flèche. Clay et moi n’avions pas toute cette rivalité. Nous nous respections. Je me souviens néanmoins d’un moment avant la course avec lui. Personne ne pouvait se regarder à cause de la tension."