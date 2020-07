Le Français, qui a travaillé avec le septuple champion du monde F1 chez Ferrari, a exprimé au Sunday Times l'espoir que l'ancien maître de la F1 puisse, à un moment donné, réapparaître en public pour la première fois depuis son grave accident de ski en décembre 2013 en France.



"Il se bat. J'espère que le monde pourra le revoir. C'est ce à quoi lui et sa famille travaillent", a déclaré Todt. Il n'a révélé aucun détail médical, invoquant des raisons de confidentialité. Schumacher, 51 ans, est tenu à l'écart du public depuis qu'il a souffert de graves blessures à la tête consécutives à son accident. Il vit dans sa maison sur les rives du lac Léman en Suisse, et Todt - le directeur de l'équipe Ferrari lorsque Schumacher a remporté cinq de ses sept titres mondiaux avec la Scuderia - est l'un des rares amis qui peut venir le voir. Le président de la FIA a déclaré que cela n'aurait pas d'importance si Lewis Hamilton améliorait le record de sept titre de "Schumi". Le Britannique a déjà le plus grand nombre de pole positions (90), n'est qu'à six victoires du record de Schumacher (91) et à une longueur des sept titres mondiaux de Schumacher. "Je sais qu'il peut arriver que Lewis batte le record de Michael comme conducteur le plus titré de l'histoire. Tous les ingrédients sont là avec Mercedes pour qu'il le fasse. Honnêtement, ça ne me dérange pas", a déclaré Todt. "Je me souviens en 2000, quand j'étais sur le podium à Suzuka avec Michael après avoir remporté son premier titre avec Ferrari et je lui ai dit que notre les vies ne seraient plus jamais les mêmes. Nous avions obtenu tout ce que nous voulions. Après un accident comme celui qu'a eu Michael, est-ce important si Lewis en gagne davantage ? " .