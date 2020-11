Près de sept ans après son grave accident de ski Méribel, l'état de santé de Michael Schumacher est toujours autant gardé secret par sa famille. Les personnalités qui le connaissent et le côtoyent encore régulièrement sont souvent évasives quand elles parlent de l'état du septuple champion du monde de Formule 1.

Ce lundi, son ancien mentor Jean Todt, patron de l'écurie Ferrari entre 1993 et 1998, aujourd'hui président de la FIA, était l'invité de RTL France. Et il n'a pas échappé à la question sur Michael Schumacher. "Je vois Michael une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même : il se bat. On peut lui souhaité à lui et à sa famille que les choses s'améliorent. Il est très bien entouré et se retrouve dans un endroit où il est confortablement installé", a-t-il expliqué.

Le Français a poursuivi en indiquant qu'il suivait les résultats de son fils : "Il suit les prestations de son fils Mick en Formule 2. Il va probablement courir en Formule 1 l'année prochaine. Cela va être un beau challenge et on est heureux de retrouver un Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile."