Nous avons eu l'occasion de rencontrer le président de la FIA pour un long entretien d'une demie heure en Turquie dont vous pourrez lire les grandes lignes dans un prochain article. Mais le seul véritable scoop que Mr Todt est la réponse à notre question: Vous étiez à Monza la semaine dernière pour le GP, qu'avez vous pensé de ce qu'il s'est passé en qualifications en F3 (avec 17 pilotes pénalisés pour avoir trop ralenti avant la Parabolica) puis en F1 le samedi avec sept pilotes ratant le dernier tour de qualification à force de ralentir et de faire de l'obstruction lors du tour de lancement? "Je peux juste vous dire que cela n'arrivera plus jamais," a déclaré le président. Mais comment pouvez-vous en être sûr? "Car on va changer la règle. On ne peut pas empêcher les pilotes de sortir de leur stand quand ils le souhaitent, mais on va imposer un temps maximum par tour."Plus question donc de rouler au ralenti comme ils l'ont fait à Francorchamps ou à Monza. "Non car le public vient pour voir un show et ce qu'ils ont fait est dangereux pour la sécurité. On changera la règle dès que l'on peut."