Comme on pouvait s’y attendre, cinq jours après l’annonce de la retraite de Kimi Raikkonen, son compatriote Valtteri Bottas, remercié par Mercedes après cinq saisons, a été confirmé ce lundi "pour plusieurs années" chez Alfa Romeo. "Un nouveau chapitre de ma carrière s’ouvre", a commenté le Finlandais de 32 ans qui retrouvera Fréderic Vasseur, l’ex-patron de l’équipe ART au sein de laquelle il avait remporté le titre en GP3 il y a tout juste dix ans. "Je suis enthousiaste de rejoindre Alfa Romeo Racing pour 2022 et, au-delà, pour ce qui va être un nouveau défi avec un constructeur emblématique. Le potentiel de l’écurie à Hinwil est clair ; je savoure l’opportunité d’aider à mener l’équipe vers l’avant de la grille, surtout avec la nouvelle réglementation de 2022 qui donnera à l’écurie l’opportunité de faire un bond en avant en matière de performance. J’ai plus que jamais soif de bons résultats et, quand le moment viendra, de victoires."