Max Verstappen est de sang hollandais par son célèbre père Jos mais également belge par sa maman Sophie Kumpen qui fut jadis une pilote de kart émérite. Le champion du monde en titre a donc du noir-jaune-rouge en lui mais du fait de sa licence prise à la KNAF et de la nationalité de son paternel, il roule sous les couleurs des Pays-Bas. Ce qui est archi-logique.

Cependant, au lendemain de son titre décroché à Abou Dhabi, de nombreux médias belges ont rappelé avec plus ou moins d'habilité que le pilote Red Bull était à moitié Belge. Cela a eu le don d'énerver Jos qui y voit un opportunisme très maladroit sachant que les différentes parties prenantes nationales n'ont jamais soutenu Max au cours de sa carrière.

"J’ai l’impression que tout le monde veut un bout de Max en ce moment", regrette Jos. "D’une certaine façon, c’est un beau compliment pour lui. Je comprends que beaucoup de gens puissent être fiers du titre de Max, je le suis également, mais j’ai parfois du mal avec ça quand l’opportunisme l’emporte".

"Prenez les médias belges par exemple, pour qui Max est soudainement devenu Belge !", insiste le Batave. "Je trouve leur attitude un peu décevante. Max court depuis de nombreuses années en sport automobile et il y a encore quelques mois pratiquement personne ne parlait de lui en Belgique. Désormais, ils prétendent qu’il est à eux. Je ne le vois absolument pas de cette façon !"

"Max a la double nationalité car sa mère et moi étions mariés au moment de sa naissance. Mais comme il court sous licence néerlandaise, il est légèrement plus Néerlandais que Belge. C’est ce qu’il ressent. Et s’il devait choisir une seule nationalité, ce serait celle néerlandaise", martèle Jos the Boss.

Moralité : il ne faut pas prendre les Verstappen pour des jambons. Papa Jos n'oublie pas, lui qui s'est tant dévoué pour sa progéniture. Voilà qui a le mérite d'être clair.