Lors de la retransmission en direct de la seconde séance d'essais libres du GP du Brésil, le commentateur de la chaîne française Canal Plus Julien Fébreau a questionné son consultant Jacques Villeneuve sur le choix récent d'Alfa Romeo de confirmer Antonio Giovanizzi pour une seconde saison: "Ce n'est pas un choix, de toute manière il (Fred Vasseur, le patron) devait prendre un pilote de la filière Ferrari (en échange de moteur à bons prix), " a répondu l'ex-pilote Williams.

"Mais si vous aviez eu le choix Jacques, vous, qui auriez vous pris?" a insisté le journaliste français. "Il n'y avait pas d'autre choix possible," répéta le Canadien. "Et puis entre un gars qui n'a pas jamais réussi à trop se montrer en dix ans (ndlr: Nico Hulkenberg, mis sur la touche par Renault) et un autre sur lequel vous avez encore des doutes, mieux vaut prendre un risque."

Julien Fébreau revint alors à la charge: "Je vais vous poser la question autrement: n'auriez vous pas pensé à quelqu'un d'autre que ces deux pilotes-là? Quelqu'un en dehors de la F1"

"Je n'ai pas assez suivi les autres disciplines," rétorqua l'ex-champion du monde. "Moi j'aurais rappelé Stoffel Vandoorne," lança le reporter F1 de Canal Plus. "Bah non," lui répondit alors sur un ton moqueur Jacques Villeneuve. "Il est coincé en Formula E. Il va dire: vruuiiiii je peux pas."

Une petite pique d'un champion ayant précisé précédemment que notre compatriote avait "eu sa chance en F1, mais n'a pas réussi à soutenir la comparaison avec Fernando Alonso même si c'était dans une mauvaise voiture."

Reste encore à savoir aujourd'hui s'il n'y avait pas régulièrement une McLaren moins pourrie que l'autre...

Bref, la bonne nouvelle du soir est qu'il y a encore au moins une autre personne que Gaëtan Vigneron dans le paddock à encore croire à un retour de Stoffel en Grand Prix. Et venant d'un Français, c'est encore plus sympa. Merci Monsieur Fébreau!