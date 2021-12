Ce week-end on connaitra le nouveau champion du monde de Formule 1 après un dernier duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Abou Dhabi. Après une saison complètement folle, les deux pilotes sont à égalité de points avant ce dernier Grand Prix de 2021.

Grand fan de Formule 1 et visiblement supporter de Max Verstappen, le Diable rouge Kevin De Bruyne a envoyé un message d'encouragement au Néerlandais avant cette dernière bataille. "Hello Max, c'est KDB. Je te souhaite bonne chance pour le GP de ce week-end à Abou Dhabi", a débuté De Bruyne dans un message vidéo publié sur Instagram, "J'ai apprécié regarder tes courses depuis le début de la saison. C'est une belle bagarre face à Lewis Hamilton. J'ai une petite préférence te concernant. J'espère donc que tu l'emporteras ce week-end et que tu puisses profiter de ce titre de champion du monde."