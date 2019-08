Kimi Raikkonen est bien dans le paddock de Francorchamps. Le Finlandais s'est blessé et souffre d'une déchirure musculaire, raison pour laquelle Sauber a rappelé Marcus Ericsson (le Suédois était en partance pour la manche d'Indy Car à Portland) d'urgence et lui a demandé d'être en "stand by", prêt à sauter dans la monoplace au cas où l'ex-champion du monde ne pourrait assurer son rôle tout au long du week-end, une décision devant être prise au plus tard pour les essais derniers essais libres de samedi. "La situation s'améliore de jour en jour, mais j'ignore comment cela va aller une fois que je serai dans l'auto," a indiqué "Iceman". "Ce n'est pas la même chose que dans le simulateur. Dans ma tête, cela va aller et je vais disputer ce GP. J'adore ce tracé et j'espère vraiment ne pas devoir rater cette course."

Lorsqu'on lui a demandé comment il s'était blessé, Kimi a répondu. "En faisant du sport. J'aurais mieux fait de rester au bar, c'est moins dangereux..."