Avec l'Alfa Romeo C42, la présentation des Formule 1 pour la saison 2022 s'est officiellement achevée. La machine de Hinwil avait déjà pris la piste avec une tenue provisoire de type camouflage mais sa livrée pour la campagne à venir demeurait secrète. Elle a été dévoilée ce dimanche peu après 9 heures du matin.

La déco de la C42 innove et marque une cassure avec ses devancières. Le rouge écarlate, qu'on associe à l'Italie, à la Suisse mais aussi au sponsor-titre Orlen, est nettement plus présent qu'auparavant, même si le blanc est toujours d'actualité. On remarquera également un drapeau italien sur l'aileron arrière.

Avec la C42, Alfa Romeo espère quitter sa place de pénultième force du plateau cette année, ce qui est loin d'être acquis au vu des essais de Barcelone qui ont été plutôt difficiles pour les hommes de Fred Vasseur.