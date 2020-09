Zanardi se bat pour sa vie depuis le 19 juin après une collision avec un camion alors qu'il roulait avec son handbike.

Zanardi a débuté des séances de rétablissement cognitives et moteurs avec des stimuli visuels et auditifs. Il a réagi aux stimuli avec des premiers signes d'interaction. Les médecins parlent de progrès considérables.

Cependant, son état reste grave. Il a récemment subi une opération pour reconstituer son crâne. Une opération similaire est prévue dans les prochaines semaines.

Après son accident, Zanardi était maintenu presque un mois en coma artificiel et avait subi diverses opérations. Ancien pilote de Formule 1 dans les années 90 chez Jordan, Minardi, Lotus et Williams, il avait perdu ses deux jambes après un accident en ChampCar en 2001. Il s'est ensuite mis au handbike et avait remporté deux médailles d'or aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 et deux aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.