Légende du sport automobile anglais, Stirling Moss est décédé dimanche matin à l'âge de 90 ans des suites d'une maladie des poumons. "Il est mort comme il a vécu, d'une belle manière", a déclaré sa femme au quotidien anglais Daily Mail.

Stirling Moss a disputé onze saisons en Formule 1, de 1951 à 1961. L'Anglais, considéré comme un des meilleurs pilotes de l'histoire, a remporté 16 Grand Prix mais est toujours passé à côté de la couronne mondiale. Il a échoué à quatre reprises à la 2e place du championnat (1955, 1956, 1957, 1958), dont trois fois derrière l'Argentin Juan Manuel Fangio, et trois fois à la 3e place (1959, 1960, 1961). Cette statistique fait de lui le pilote le plus victorieux sans titre mondial.

Icône du sport anglais et membre du 'Hall of Fame' (Temple de la renommée, ndlr) du sport automobile international, il s'est illustré dans d'autres disciplines que la Formule 1. Il a notamment terminé à deux reprises deuxième des 24 Heures du Mans (1953, 1956) et une fois deuxième du rallye de Monte-Carlo (1952). Selon la presse anglaise, il a remporté 212 des 519 courses auxquelles il a participé. Il a arrêté la pratique du sport automobile en 2011 à l'âge de 81 ans.