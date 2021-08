La joie aura donc été de courte durée pour Sebastian Vettel. Quelques heures après être monté sur le podium du Grand Prix de Hongrie, l'Allemand a perdu sa deuxième place acquise derrière Esteban Ocon. En cause, l'Aston Martin du quadruple champion du monde n'avait plus assez de carburant pour prélever un échantillon d'un litre nécessaire pour que la FIA puisse procéder à des analyses. L'écurie britannique avait fait appel, estimant qu'il y avait bien la quantité d'essence nécessaire dans l'AMR21 n°5. Si la FIA n'est pas parvenue à obtenir la quantité nécessaire, ce serait dû à une défaillance du système d'alimentation.

L'appel est cependant rejeté par les commissaires. S'ils considèrent l'argument de la défaillance du système d'alimentation comme étant recevable, la demande de rééxamen est rejetée. Les Verts ne sont en effet pas en mesure de prouver qu'il restait à coup sûr plus d'un litre dans la voiture de Vettel. "Pour apporter un élément ‘pertinent’, Aston Martin aurait dû présenter des faits attestant qu’il y avait plus d’un litre de carburant restant. L’explication de l’impossibilité de satisfaire cette exigence n’est pas pertinente pour la décision relative à l’existence d’une infraction au règlement.", indique le communiqué de la FIA.



Ce sont dès lors 18 points et un trophée qui s'envolent définitivement pour Vettel et Aston Martin. Cela signifie que Lewis Hamilton termine bel et bien à la 2ème place du Grand Prix de Hongrie, le podium étant complété par Carlos Sainz. L'écurie, qui n'avait plus fini dans le Top 10 depuis deux ans, fait une bonne affaire puisque Nicholas Latifi et George Russell prennent les 7ème et 8ème positions.