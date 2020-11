Qui veut la fin veut les moyens. Surtout quand il s'agit de pétro-dollars. Il était initialement prévu que l'Arabie Saoudite fasse son apparition au calendrier de la Formule 1 à partir de 2023 sur un tout nouveau circuit situé à Qiddiyah, dans un cadre pharaonique avec des complexes hôteliers, commerciaux et de divertissements, et même une piscine enjambant la piste ! Un Grand Prix aura bien lieu dans la ville située à 40 kilomètres de la capitale Riyadh. Mais avant cela, les F1 se produiront dans les rues de Djeddah, la deuxième ville du pays, et ce dès 2021 !

Comme c'était dans l'air depuis plusieurs semaines, le Circus plantera ses tréteaux sur un circuit urbain au bord de la Mer Rouge. L'épreuve, programmée au mois de novembre entre la tournée américaine et la finale d'Abou Dhabi, aura lieu en nocturne. De quoi valoir de superbes images dans un décor de Mille et Une Nuits.

"Nous sommes heureux d’accueillir l’Arabie saoudite en Formule 1 pour la saison 2021 et nous nous réjouissons de cette annonce à la suite des rumeurs et discussions de ces derniers jours.", se réjouit Chase Carey, président de Formula One Group.

"L’Arabie saoudite est un pays qui devient rapidement une plaque tournante pour le sport et le divertissement, avec de nombreux événements majeurs qui s’y sont déroulés ces dernières années, et nous sommes très heureux que la Formule 1 s’y rende à partir de la saison prochaine."

"La région est extrêmement importante pour nous et comme 70 % de la population saoudienne de moins de 30 ans, nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir toucher de nouveaux fans et d’amener nos fans actuels à travers le monde pour des courses passionnantes dans un endroit incroyable et historique."

"Nous publierons notre calendrier provisoire complet pour 2021 dans les prochaines semaines et celui-ci sera soumis à l’approbation du Conseil mondial du sport automobile.", a conclu Carey.