Le succès du nouveau Grand Prix de Miami a confirmé combien la Formule 1 était devenue populaire aux États-Unis. On sait d’expérience qu’il est très difficile pour une discipline sportive “étrangère” de conquérir les cœurs du public américain.

L’exemple du football – pardon du “soccer” – est là pour le prouver. Même si le ballon rond est de plus en plus médiatique de l’autre côté de l’Atlantique, il reste un sport mineur pour les grands networks télévisés en regard du baseball, du hockey sur glace ou du foot US.