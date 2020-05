L'info était dans l'air depuis un certain temps déjà. Depuis la fin d'une décevante saison 2019 (5e, beaucoup trop de boulettes et une seule victoire quelque peu volée à Singapour face à son équipier) en fait. La Scuderia Ferrari l'a désormais officialisé: Sebastian Vettel disputera en 2020 sa dernière saison en rouge. Arrivé à terme fin de l'année, le contrat de l'Allemand qui aura disputé un total de sept saisons à Maranello avec jusqu'ici 14 succès et deux titres de... vice-champion ne sera pas renouvelé.

(...)