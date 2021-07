Lewis Hamilton avait prévenu. Il est galvanisé par le public présent en nombre à Silverstone. Dès le début de la course, il n'a eu de cesse d'attaquer Max Verstappen qui avait obtenu la pôle position. Plusieurs fois, le Britannique avait presque réussi à dépasser son rival néerlandais. Après une énième tentative, les deux pilotes se sont touchés. Et Verstappen a perdu une roue avant de percuter violemment les roues devant le public. Heureusement, plus de peur que de mal pour le coureur Red-Bull qui est rapidement sorti de son véhicule un peu sonné.