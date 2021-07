Ouverture au sport automobile, coups marketing, force de frappe diplomatique et financière,… L’Empire du Milieu peut-il devenir la prochaine plaque tournante du Circus ?



La toute-puissance de la Chine est un sujet qui revient fréquemment sur la table des actualités. Naguère considéré avec condescendance par les Occidentaux, le pays le plus peuplé du monde ne cache plus ses ambitions de devenir le nouveau maître du monde. L’Empire du Milieu a déjà gagné sa place au soleil dans diverses disciplines sportives. La Formule 1 et, a fortiori le sport automobile en général, sont les prochaines cibles. La participation de Guanyu Zhou à la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche au volant de l’Alpine habituellement dévouée à Fernando Alonso a rappelé que la contrée de Mao est plus que jamais proche d’avoir un titulaire au firmament de la compétition automobile.

Les Chinois se sont découvert sur le tard une passion pour les courses de voitures, en même temps que le pays s’est ouvert à l’Occident et à l’économie de marché.