Comme quelques centaines de milliers de Belges, j’ai regardé dimanche dernier et en direct le GP d’Arabie saoudite sur Tipik. Pas de bombes. Belle course. Quelques batailles fantastiques. Circuit dingue. Je ne me suis pas endormi, ni même assoupi. Il faut vous avouer que nous étions une dizaine devant un écran de belle dimension et que ce GP s’est passé "sous apéro soutenu" (à 19 heures, cela me semble normal).