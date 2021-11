Je commence à en avoir marre des gens (hélas de plus en plus nombreux) qui me sermonnent et me disent que mon côté "bagnolard" est ringard et n’intéresse plus personne.

Ah bon ? Qu’ils me traitent de primitif ne me perturbe pas. Mais se rendent-ils comptent qu’ils se moquent en même temps de quelques centaines de milliers de belges "belles-bagnolivores" ? Je n’ai aucun problème avec ceux qui n’aiment pas les courses, les voitures de sport, la Formule 1, les voitures historiques… mais qu’ils nous lâchent les baskets avec leurs sermons.