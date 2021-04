Passionnant. Voilà comment on pourrait décrire le Grand-Prix d'Emilie-Romagne. Rempli de rebondissements et très spectaculaire, il y a également eu plusieurs gros accidents. Dont celui entre Bottas et Russel. Pas content, le jeune britannique a été dire ses quatre vérités au Finlandais dans le foulée. Après ce crash, le drapeau rouge a été sorti ce qui a immobilisé les coureurs pendant de longues minutes.