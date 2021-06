On a décidément la baraka chez Red Bull depuis un mois. La formation basée à Milton Keynes est vaincue depuis Monaco et, s’il a fallu déplorer l’abandon explosif de Max Verstappen à Bakou, le Taureau rouge mène malgré tout la danse chez les pilotes comme chez les teams.

Et on se verrait bien décrocher deux succès consécutifs avec les deux Grands Prix à domicile qui se profilent. "L’ambiance au sein de l’équipe est détendue et nous attendons avec impatience nos deux courses à domicile", commente le gourou Helmut Marko. "Avec notre voiture et notre moteur de cette année, nous sommes encore plus optimistes."