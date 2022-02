Bien que l'Espagne et l'Ukraine soient séparées par plusieurs milliers de kilomètres, le microcosme de la F1, en pleins essais de pré-saison à Barcelone, est frappé par les événements des dernières heures à l'est de l'Europe. La Russie pèse dans le championnat et le conflit mené par les forces de Vladimir Poutine pourrait avoir des répercussions sur la campagne à venir.

Le Grand Prix de Russie est en effet prévu fin septembre. Mais si le conflit s'éternise et que le calme n'est pas revenu d'ici là, gageons que la Formule 1 n'aura rien à faire là-bas. Une annulation suivi d'un remplacement potentiel par le Mugello ou Istanbul ne sont pas à exclure. Très sensible aux soucis de la planète, Sebastian Vettel s'est montré ferme : si le Circus se rend en Russie, ce sera sans lui. "Mon opinion est que je ne devrais pas y aller, et je n’irai pas", martèle le pilote Aston Martin. "Je pense que c’est mal de courir dans ce pays. Je suis triste pour les personnes innocentes qui sont tuées pour des raisons stupides".

Les regards se tournent vers Haas pour un autre sujet brulant. L'écurie américaine est en effet dans une situation délicate puisqu'un de ses titulaires, Nikita Mazepin, est russe, tout comme son sponsor-titre Uralkali. Si la Russie devait être exclue du système de paiement international Swift, le bailleur de fonds apporté par le père Mazepin pourrait être incapable de régler ses factures auprès de la formation basée à Banbury ! Cela signifie que Mazepin pourrait rouler à crédit ou, pire, se retrouver à pied. Pire, le team propriété de Gene Haas pourrait voir sa saison compromise faute de liquidités.

En attendant, on ouvre grand son parapluie. Afin d'éviter les crispations, la VF-22 évoluera demain toute de blanche vêtue et sans Uralkali sur sa carrosserie. Gunther Steiner, le truculent team principal de l'équipe, a quant à lui fait l'impasse sur la conférence de presse des patrons d'équipes afin d'éviter les sujets brulants. Nikita Mazepin s'est quant à lui abstenu du moindre commentaire pouvant susciter la polémique. "J’ai toujours été partisan de ne pas mêler le sport et la politique, je veux me concentrer sur mon travail ici à Barcelone", a laconiquement déclaré l'ex-pilote de F2.

Les cerveaux pensants de la F1 discutent ce soir des différentes problématiques liés à l'invasion russe. On devrait avoir des premiers éléments de réponse concrets demain. Mais comme tout le monde sur Terre, le monde de la Formule 1 a été choqué par ce qui s'est passé et n'espère qu'une chose : que le calme revienne en Ukraine le plus tôt possible.