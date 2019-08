Plus de 100.000 personnes sont attendues le week-end prochain dans notre belle Ardenne pour le GP de Belgique de F1. Les premiers camions ont débarqué dès vendredi dernier et le montage de certaines grosses structures d'accueil est déjà terminé comme en attestent certains clichés de notre photographe Romain Rixhon qui a déjà été faire un petit tour ce lundi sur la pitlane et dans les paddocks. Les premiers pilotes sont attendus dès mercredi soir, les premiers essais libres débutant vendredi à 11h avec une première journée (celle où les F1 sont généralement le plus longtemps en action) accessible pour seulement 35 euros. Qu'on se le dise !





Ce mardi, ne ratez pas dans La Dernière Heure Les Sports, l'interview exclusive de l'organisatrice Vanessa Maes qui vous donne quelques tuyaux, dévoile une bonne nouvelle pour les spectateurs belges et nous confirme que le GP de dimanche sera à nouveau "orange" de monde. Pour le plus grand bonheur du Néerlandais au sang belge Max Verstappen qui n'arrête pas de signer à l'avance des casquettes, à chaque édition nouvelles pour bien faire tourner le business...