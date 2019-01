La famille Schumacher s'est exprimée sur Facebook mercredi à la veille du 50e anniversaire du septuple champion du monde de Formule 1. Elle n'a, comme prévu, annoncé aucune nouvelle concrète concernant l'état de santé du pilote allemand qui s'était fracassé la tête lors d'une chute à ski le 29 décembre 2013 à Méribel.

"Soyez certains que Michael est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider", est-il écrit. "Mais s'il vous plaît, comprenez que nous respectons les souhaits de Michael et gardons un sujet aussi sensible que la santé, comme ça l'a toujours été, en privé", déclare la famille en réponse à tous ceux qui demandent de ses nouvelles sur les réseaux sociaux ou dans la presse.

"Nous sommes très heureux de célébrer demain le 50e anniversaire de Michael avec vous, et nous vous remercions du fond du coeur de pouvoir le faire ensemble. Bonne année à tous..."

Ce communiqué est cependant aussi l'occasion d'annoncer le lancement d'une application numérique, un musée virtuel, qui sera disponible à partir de jeudi.

"La Fondation Keep Fighting a créé un musée virtuel. L'application officielle Michael Schumacher sera lancée jeudi. Elle nous permettra de nous replonger tous ensemble dans les succès de Michael, et marque une nouvelle étape dans nos efforts pour lui rendre hommage, à lui mais aussi à vous, ses fans. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en la découvrant. Michael peut être fier de ce qu'il a accompli, et nous le sommes aussi !"