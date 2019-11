Weber a accompagné la star allemande lors de ses 91 victoires en Grand Prix et de ses 7 titres de champion du monde de Formule 1, deux records qui tiennent encore à ce jour.

Willi Weber était même plus qu'un manager pour Schumi. En effet, il était devenu le plus proche confident et ami de l'ancien génie de la Scuderia Ferrari.

Pourtant, aujourd’hui, Willi Weber n'a plus de nouvelles du pilote. Et ils sont nombreux parmi ses fans à s'interroger sur l'état de santé de Michael Schumacher. En fait, depuis l'annonce de son hospitalisation à Paris en septembre dernier, c'est motus et bouche cousue dans son clan.

Pour Weber, ce silence radio est dû à l'attitude trop protectrice de Corinna, la femme de Schumi. Et cette fois-ci, c'en est trop pour l'ancien manager qui s'est exprimé dans Kolner Express. "J’aimerais savoir comment il se porte et lui serrer la main ou lui caresser le visage. Mais malheureusement, cela est rejeté par Corinna", s'emporte-t-il.

"Elle a probablement peur que je comprenne immédiatement ce qu’il se passe et que je rende la vérité publique", affirme l’ancien manager. Toutefois, Willi Weber veut garder espoir: "Je sais qu’il est un combattant. S’il y a une chance, il la prendra. Cela ne peut pas être la fin. Je prie pour lui et je suis convaincu que nous le reverrons", conclut-il.