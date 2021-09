Pratiquement huit ans après le grave accident de ski de Michael Schumacher, ses proches commencent petit à petit à briser le silence autour de son état de santé, pourtant tenu très secret par sa famille. Il y a quelques jours, son ami Jean Todt témoignait dans le journal Bild

Désormais c'est sa femme Corinna qui s'est confié dans le documentaire Netflix qui sort sur le pilote allemand la semaine prochaine et dont le Daily Mail s'est procuré des extraits. Dans le docu, elle avoue : "Il est là, mais c'est différent. On vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. Nous faisons tout pour améliorer son état et s'assurer qu'il soit à l'aise, pour qu'il sente la présence de sa famille."

"Quoi qu'il arrive, je ferai tout ce que je peux. On le fera tous. En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l'aurait aimé et comme il l'aimerait encore. La vie continue", a continue Corinna Schumacher.

Elle est également revenue sur le terrible accident qui a failli lui coûter la vie : "C'était de la malchance... on ne peut pas avoir plus de malchance dans la vie. Avant de se lancer, Michael m'a dit : 'la neige n’est pas terrible, nous pourrions prendre l’avion pour Dubaï et aller faire du parachutisme… '"

Mais comme c'est le cas depuis des années, elle n'a pas voulu en dire plus sur l'état de santé réel de son mari : "Michael nous a toujours protégés, désormais c'est à notre tour de le protéger. Comme il l'a toujours dit, ce qui est privé est privé", a-t-elle conclu.