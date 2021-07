Après un lobbying comparable à celui de Toto Wollf durant le GP auprès des commissaires sportifs, Red Bull Racing va-t-elle finalement obtenir gain de cause et faire perdre la victoire que Lewis Hamilton a décrochée au Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Suite aux menaces de porter l'affaire au tribunal civil pour « coups et blessures », ce qui nous semble franchement exagéré, la FIA a accepté de réexaminer l'affaire ayant débouché sur une pénalité de dix secondes n'ayant pas empêché le septuple champion du monde d'empocher les 25 points (à trois tours près) et de fêter son succès sans réserve alors que son rival était à l'hôpital pour des examens de contrôle après avoir encaissé un choc de 51G. Un crash évitable, c'est certain, qui a coûté 1,5 millions d'euros à l'écurie de Milton Keynes ne décolérant pas et criant ouvertement au scandale.

Nous restons persuadés que cela reste un malheureux fait de course, qui s'est joué à quelques centimètres et sans intention de nuire, entre deux candidats ne voulant pas céder et laissant chacun le minimum de place à l'autre. Mais quel sera l'avis des représentants de la FIA après avoir entendu les deux principaux protagonistes en video-conférence ce jeudi à 16h00 ? Certes des personnes éminentes du paddock comme David Coulthard ou Mark Webber devenus consultants sur les GP ont chargé le Britannique. Mais n'oublions pas tout de même qu'ils ont tous deux terminé leur carrière en F1 chez Red Bull...

Que risque réellement Lewis Hamilton ? Si la FIA a accepté de revoir l'affaire en appel, ce n'est certainement pas au profit de Lewis Hamilton. Dans le meilleur des cas, ils confirmeront le jugement des commissaires sportifs du GP d'Angleterre. Dans le pire, ils imposeront une sanction plus importante. En le déclassant du GP, en lui faisant ainsi perdre 25 points et en offrant sur tapis vert la victoire à Charles Leclerc ? Après quasi deux semaines, c'est peu probable. En faisant passer sa pénalité de dix à trente secondes ce qui le renverrait au 3ème rang et lui coûterait dix points ? C'est possible mais il est rare qu'on modifie ainsi le résultat d'une course deux semaines plus tard. Si cela devrait néanmoins arriver cela offrirait un troisième succès à Charles Leclerc.

Le but de Red Bull est de récupérer des points bien évidemment. Pour tenter de recreuser l'écart passé soudainement de 32 à huit unités entre le Néerlandais et son rival anglais. Dans cette optique, une solution à laquelle pourraint songer les officiels serait d'alourdir la peine de Lewis en lui infligeant une pénalité de cinq ou dix places sur la grille ce week-end à Budapest, un tracé où il est très difficile de doubler et où Max Verstappen et sa Red Bull devraient sa sentir pousser des ailes. Après cela priverait les fans sur place et les centaines de millions de téléspectateurs d'assister à un nouveau bras de fer entre Mad Max et King Lewis prêts à se rejoindre en première ligne et à jouer à nouveau des coudes au premier freinage et lors du premier tour. Car une chose semble certaine. Ce crash tournant au clash a changé leur relation et donnera lieu dans le futur à d'autres accrocs...