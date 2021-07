Les organisateurs de la F1, le groupe Liberty Media, a tenu à réagir ce matin suite à l'annulation, pour la deuxième année consécutive, du GP d'Australie suite à la pandémie.ont indiqué les dirigeants de la F1.

L'Australie est le quatrième pays à annuler son GP encore cette année après la Chine, le Canada et Singapour. Des doutes liés à l'évolution de la pandémie et des conditions de voyages subsistent encore sur d'autres épreuves extra-européennes de fin d'année comme le Japon, les Etats-Unis, le Mexique et le Brésil.