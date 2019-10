Un plafond budgétaire sera mis en place à partir à partir de la saison 2021 de Formule 1.

C'est ce qu'a annoncé Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), jeudi, lors d'une conférence de presse à Austin pour présenter le nouveau règlement de la F1. Cette limite sera de 175 millions de dollars, soit environ 157 millions d'euros.

Le nouveau règlement de la Formule 1 a été adopté à l'unanimité par le Conseil mondial du sport automobile.

"L'objectif est d'offrir un sport plus durable, plus sûr et plus passionnant", a déclaré Jean Todt. "D'abord via une série de règlements techniques innovants. Les voitures devraient à présent être capables de rouler plus près les unes des autres, ce qui est très important. L'action en piste devrait être plus intense avec davantage d'opportunités d'attaques et de dépassements."

"Nous voulons rendre la Formule 1 moins complexe et plus simple à comprendre", a ajouté le Français. "Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, nous introduisons une règlementation budgétaire. Ce 'cost cap' peut signifier la fin de l'écart croissant de dépenses entre les équipes et des différences que cela provoque. Notre objectif est d'avoir un championnat plus serré et plus imprévisible en piste."

Concrètement, à compter de la saison 2021, les écuries ne pourront plus dépenser plus de 175 millions de dollars par an pour le développement de leurs monoplaces dont l'aérodynamisme sera simplifié afin de leur permettre de se suivre plus facilement pour se dépasser.

Les responsables techniques de la F1, Nicolas Tombazis (FIA) et Ross Brawn (FOM), ont reconnu que ces nouvelles règles allaient toutefois ralentir les voitures de l'ordre de 3 à 3,5 secondes au tour pour les ramener à leur niveau de 2016.