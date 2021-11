Disputé sous la lueur des projecteurs, le premier Grand Prix du Qatar s’est-il joué quelques heures avant le départ, quand Max Verstappen a été pénalisé de cinq places sur la grille pour ne pas avoir levé le pied sous double jaune en qualifications la veille ?

Cette sanction hélas tombée un peu tard (pourquoi les commissaires ne peuvent-ils pas statuer plus tôt pour des faits remontant à la veille en fin de journée?) nous a en tout cas privés d’une première ligne réunissant les deux candidats au titre et d’une partie de la tension à l’extinction des feux et au premier virage. Sûr que Max Verstappen aurait plus mis la pression sur le poleman que Pierre Gasly, bombardé en première ligne sur son AlphaTauri.



(...)